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        Haberler Gündem Yarın Erzurum'da okullar tatil mi? 28 Kasım 2023 yarın Erzurum'da okul var mı ve kar tatili olacak mı?

        Erzurum'da yarın okullar tatil mi? 28 Kasım 2023 yarın Erzurum'da kar tatili var mı?

        Soğuk havaların etkisini artırması yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınanın kar yağışına çevirmesi sonrası yarın Erzurum'da okullarda ders işlenip işlenmeyeceği merak konusu oldu. İşte, "28 Kasım yarın Erzurum'da okullar tatil mi?" sorusunun yanıtı ile Erzurum'da okulların durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 00:47 Güncelleme: 28.11.2023 - 00:47
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        • 1

          Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına, sağanak ve kar yağışlarını hayatı olumsuz etkiledi. Bu bağlamda bugün Erzurum'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, yarın Erzurum'da okullar tatil mi? İşte, 28 Kasım 2023 Salı Erzurum'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...

        • 2

          ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ!

          Erzurum’da etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum-Bingöl karayolu ulaşıma kapandı.

          Sabah saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışı Erzurum’un çevre illerle olan ulaşım ağını da etkiledi. Erzurum - Bingöl karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. Erzurum - Çat karayolu Yıldızkent girişinde tedbir alan trafik ekipleri sürücülerin geçişine izin vermedi.

          Karayolları ekipleri kapanan yolda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        • 3

          28 KASIM YARIN ERZURUM'DA OKULLAR TATİL Mİ?

          28 Kasım Salı günü Erzurum'da kar tatiline ilişkin henüz bir valilik açıklaması bulunmuyor. Konuya ilişkin son dakika açıklaması geldiğinden haberimizde yer alacak.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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