Olumsuz hava şartları tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Bugün ülkemiz genelinde yaşanan fırtına, sağanak ve kar yağışlarını hayatı olumsuz etkiledi. Bu bağlamda bugün Erzurum'da okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Peki, yarın Erzurum'da okullar tatil mi? İşte, 28 Kasım 2023 Salı Erzurum'da okullarda kar tatili ile ilgili detaylar...