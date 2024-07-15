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        Haberler Bilgi Alışveriş Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? 16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu! BİM'de hangi ürünler indirime girecek?

        Yarın BİM'e hangi ürünler geliyor? 16 Temmuz Salı BİM aktüel kataloğu!

        BİM aktüel indirimli ürünleri her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkmaya devam ediyor. İndirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yarın (16 Temmuz) hangi ürünlerin satışta olacağını yakından takip ediyor. İşte, 16 Temmuz Salı BİM aktüel ürünleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 17:04 Güncelleme: 15.07.2024 - 17:06
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        • 1

          BİM aktüel ürünleri her hafta indirimli ürünlerle vatandaşları buluşturmaya devam ediyor. Bu haftanın indiirme girecek ürünleri de BİM aktüel kataloğuyla beraber yayınlandı. Peki, yarın hangi ürünler indirime girecek? İşte detaylar...

        • 2

          16 TEMMUZ BİM AKTÜEL KATALOĞU

          Agu Baby Bebek Bezi - 239 TL

          Solo Bambu 16'lı Tuvalet Kağıdı - 89,75 TL

          Sleepy Sensitive Islak Havlu - 78,50 TL

          Colgate Diş Macunu - 59 TL

        • 3

          Torku 3 kg Yoğurt - 109,00 TL

          Danone Laktozsuz Süt - 27,50 TL

          Ramiz Köfte 500 g Dana Köfte - 219 TL

          Marmarabirlik 500 g Siyah Zeytin - 99,50 TL

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