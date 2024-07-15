Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.