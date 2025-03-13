Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, grevde mi? 14 Mart Cuma sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?
Aile Hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler, bir kez daha Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Alınan grev kararı Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) tarafından duyuruldu. Bu gelişme sonrası ''Yarın aile hekimleri çalışıyor mu? 14 Mart Cuma yarın sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı?'' soruları gündemdeki yerini aldı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlık kurumlarının çalışma durumu randevusu olan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yarın aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacaklar? İşte detaylar…
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Yarın aile hekimleri çalışıyor mu, sağlık ocakları açık mı soruları gündemdeki yerini aldı. Hatırlanacağı üzere aile hekimliği çalışanları, performansa dayalı "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"ne karşı daha önce birkaç kez iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Aile hekimliği çalışanları, 1 gün daha iş bırakma kararı aldı. İş bırakma kararı ile ilgili Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası’ndan (AHESEN) açıklama geldi. Peki, 14 Mart Cuma sağlık ocakları ve hastaneler açık mı, kapalı mı, aile hekimleri grevde mi, ne zaman iş bırakacaklar? İşte detaylar.
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YARIN AİLE HEKİMLERİ ÇALIŞIYOR MU, GREVDE Mİ?
Aile hekimliği çalışanları, bir kez daha iş bırakma kararı aldı. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), resmi X hesabından aile hekimlerinin ülke genelinde 14 Mart Tıp Bayramı’nda iş bırakacağını duyurdu.
AHESEN, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Sessiz kalmak kaybetmektir!
Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için haklı mücadelemize devam ediyoruz.
Gelecek 14 Mart’ları bayram gibi kutlayabilmek için bu 14 Mart’ta iş bırakıyoruz, meydanlara iniyoruz.
Aile Hekimliği çalışanlarının ve vatandaşlarımızın sorunlarını arttıran ‘Eziyet Yönetmeliği’ kaldırılana kadar mücadeleden vazgeçmiyoruz!’’
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14 MART SAĞLIK OCAKLARI VE HASTANELER KAPALI MI?
Karara göre, aile hekimliklerinde çalışan doktor, ebe ve hemşireler 14 Mart Tıp Bayramı’nda Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek.
İş bırakma eylemi yapılacağından aile hekimlerinin çalışma durumları değişiklik gösterebilir.
14 Mart resmi tatil olmadığından normal şartlarda sağlık kurumları çalışmaya devam ediyor. Bu nedenle yarın hastanelerin açık olması bekleniyor.
Hastalar ve hasta yakınları, sağlık hizmeti için ziyaret edecekleri sağlık kurumlarının çalışma durumunu o ilçenin Sağlık Müdürlüğü üzerinden veya Aile Sağlığı Merkezleri iletişim bilgilerinden kontrol edebilirler.
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TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ’NDEN GREV KARARI
Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada ''14 Mart günü, mesleğimize ve halkın sağlık hakkına sahip çıkmak, ''Başka Bir Sağlık Sistemi''nin mümkün olduğunu hastalarımıza ve halkımıza anlatmak için G(ö)REV’deyiz! 14 Mart günü tüm hekimleri ve sağlık emekçilerini hastalara, çalışanlara iyilik sağlama şansı kalmamış olan mevcut sağlık sistemini ve yönetimi protesto etmek, ''Başka Bir Sağlık Sistemi''ni muhataplarına ve halka anlatmak üzere G(ö)REV’e davet ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.
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AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARI SENDİKASI DESTEK VERDİ
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, yaptığı açıklamada ''14 Mart Tıp Bayramı’nda, meslek onurumuz ve halk sağlığının geleceği için iş bırakma eylemiyle taleplerimizi bir kez daha yüksek sesle dile getireceğiz'' dedi.
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