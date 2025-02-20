Başkent Ankara'da kar yağışı sürerken, öğrenci ve veliler 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü için eğitim-öğretime ara verilmezken, kar yağışının devam etmesi tatil beklentisini artırdı. Ankara Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyuruları yakından takip ediliyor. İşte "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okul var mı, yok mu?" sorularının yanıtları...