Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okul var mı?
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürürken, 21 Şubat Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün başlayan kar yağışı, Başkent'te beyaz örtü oluşturdu. Bu kapsamda, Ankara Valisi Vasip Şahin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okul var mı, yok mu? İşte 21 Şubat Cuma Ankara'da okulların durumu...
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Başkent Ankara'da kar yağışı sürerken, öğrenci ve veliler 21 Şubat Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. 20 Şubat Perşembe günü için eğitim-öğretime ara verilmezken, kar yağışının devam etmesi tatil beklentisini artırdı. Ankara Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün duyuruları yakından takip ediliyor. İşte "Yarın Ankara'da okullar tatil mi? 21 Şubat Cuma Ankara'da okul var mı, yok mu?" sorularının yanıtları...
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ANKARA'DA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ?
Ankara Valiliği, çarşamba gününden itibaren il genelinde etkili olacak kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, Ankara genelinde soğuk havanın 1 hafta boyunca etkili olacağı belirtildi.
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ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların;kıyı kesiminde yağmur,iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Sıcaklıkların 2-4 derece azalacağı bekleniyor.
Cuma: Çok Bulutlu -5°C 1°C
Cumartesi: Kar Yağışlı -6°C 0°C
Pazar: Kar Yağışlı -7°C 0°C
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21 ŞUBAT CUMA ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Ankara'da 21 Şubat Cuma günü okullar tatil edilmedi. Ancak olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle Ankara Valiliği'nden gelebilecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor. Valilikten yapılacak resmi duyurular doğrultusunda herhangi bir değişiklik olması durumunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır.
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Ankara Valisi Vasip Şahin 20 Şubat Perşembe günü için kar tatili beklentisilerine karşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:
"İlimizde an itibarıyla kar yağışı azalmış olup meteorolojik tahminlere göre saat 24.00 itibarıyla yağışın durması beklenmektedir. Bu nedenlerle Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır. Servisler başta olmak üzere araç sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyoruz."
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