Yarın İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesilecek! 15 Ekim 2025 Çarşamba İstanbul'da elektriğin kesileceği ilçeler ve mahalleler
BEDAŞ, 15 Ekim 2025 Çarşamba yarın, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 21 ilçede farklı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Çalışmaların süresine bağlı olarak kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri bölgeler arasında farklılık gösterecek. İşte, 15 Ekim Çarşamba günü İstanbul genelinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokakların ayrıntılı listesi…
- 1
İstanbul’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. BEDAŞ, 15 Ekim 2025 Çarşamba günü kent genelinde birçok ilçede, bu ilçelere bağlı çeşitli mahalle ve sokaklarda enerji kesintisi olacağını açıkladı. Şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler, bölgelere göre farklı zaman dilimlerinde uygulanacak. Elektrik kesintisinin etkili olacağı ilçeler arasında şu bölgeler bulunuyor;
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Beşiktaş
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Çatalca
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12
-
- 13
- 14
- 15
-
- 16
- 17
- 18
-
- 19
- 20
- 21
-
- 22
- 23
- 24
-
- 25
- 26
- 27
-
- 28
- 29
- 30
-
- 31
- 32
- 33
-
- 34
- 35
- 36
-
- 37
- 38
- 39
-
- 40
- 41
- 42
-
- 43
- 44
- 45
-
- 46
- 47
- 48