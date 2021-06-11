Yargıtay üyeliklerine seçilme kararı Resmi Gazete’de

Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı Genel Kurul kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu eski üyeleri Mehmet Yılmaz ile Hüseyin Şahin Yargıtay üyeliğine seçildi.

Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz ile eski üyesi Hüseyin Şahin'in Yargıtay üyeliklerine seçilmelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

HSK Genel Kurulu, oylama sonucunda 7 Haziran 2021'de Yılmaz ve Şahin'i Yargıtay üyeliğine seçmişti.