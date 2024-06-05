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        Haberler Gündem Güncel Yargıtay, Sezen'in katiline verilen cezayı onadı | Son dakika haberleri

        Yargıtay, hamile Sezen'in katiline verilen cezayı onadı

        Yargıtay, İzmir'de dini nikahla birlikte yaşadığı 17 yaşındaki 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü, 13 bıçak darbesi ile öldüren Anıl Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 13:19 Güncelleme: 05.06.2024 - 13:22
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        Yargıtay'dan Sezen'in katili için karar
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        İzmir'de 17 yaşındaki Sezen Ünlü'yü bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum'un cezası Yargıtay tarafından onandı.

        Olay, 26 Mart 2021'de saat 23.00 sıralarında Konak ilçesi Güney Mahallesi 1158 Sokak'ta meydana geldi.

        5 AYLIK HAMİLEYDİ

        26 yaşındaki Anıl Yolum, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile Sezen Ünlü'yü defalarca bıçakladı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ünlü, hayatını kaybetti. Ünlü'nün karnındaki bebeği de yaşamını yitirdi.

        Gözaltına alınan Anıl Yolum, polisteki ilk ifadesinde, "2 aydır sorunlarımız vardı. Konuşmak için gittim. Sosyal medya hesabında, başka kişilerden gelen mesajları gördüm ve sinirlendim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Sonra bıçakladım ve olay yerinden kaçtım" dedi.

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        İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ

        Tutuklanan Anıl Yolum hakkında 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' ve 'çocuğu kasten öldürmek' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2022 yılının haziran ayında görülen duruşmada, Yolum, 'gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme' suçundan indirimsiz olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        13 BIÇAK DARBESİNDEN 8'İ HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURACAK NİTELİKTE

        Tutuklu sanık Yolum'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı da açıklandı.

        Kararda; Yolum'un, Sezen'in arkadaşı olan Yılmaz ile kendilerini buluşturmalarını istediği ve ardından da Sezen ile metruk yapıda buluştuklarının altı çizildi. Yolum'un, kar maskesiyle gelip, daha sonra çıkardığı, Sezen ile konuştuktan sonra 13 kez bıçakladığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda; söz konusu 13 darbenin 8'inin hayati tehlike oluşturacak nitelikte olduğu yer aldı. Sanığın ifadelerinde; Sezen'in kendisini aldattığını söylediği, ilerleyen duruşmalarda 'tahrik indirimi'nden yararlanmak adına Sezen'in, Yolum'la olan konuşmalarında saldırgan ve küfürbaz bir tavır sergilediğini ortaya koyma gayretinde olduğu gerekçeli kararda belirtildi.

        "TAKDİRİ İNDİRİM HAKKANİYETLİ DEĞİL"

        Yolum'un, beraber yaşadıkları dönemde Sezen'e şiddet uyguladığı, bu şiddetin çekilmez bir hal alması nedeniyle kadının babasının evine sığındığı belirtildi. Buna rağmen Yolum'un, kendisiyle tekrar birlikte olmayı kabul etmeyen Sezen'in peşini bırakmadığı, bu durumu kendisine yediremeyen sanığın, öldürme iradesiyle hareket ettiği ve Sezen'i 13 kez bıçakladığı kaydedildi. Tanık beyanlarında Sezen Ünlü'nün, Yolum'a hakaret etmediği de belirtilerek, sanığın iddiaları nedeniyle Sezen'in Instagram hesabı da incelendi. İncelemede; Esat isimli kişiyle medeni ve normal bir arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu ve hiçbir şekilde tahrik nedeninin uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçeli kararda belirtildi. Kararda; Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilediği ancak bir insanın yaşam hakkını sonlandıran eyleminden dolayı takdiri indirim yapılmasının hakkaniyetli görülmediği belirtildi.

        YARGITAY ONADI

        Sanık Yolum'un avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını onadı. Karar bu defa Yargıtay'a gitti. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Yolum'a 'nitelikli kasten öldürme' verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Açıklamada, "İlk derece mahkemesince kabul edilen olay ve olgularda, bölge adliye mahkemesi tarafından bir isabetsizlik görülmediği, katılan kurum lehine vekalet ücretine hükmedilerek istinaf başvurularının düzeltilerek esastan reddedildiği anlaşılmıştır" denildi.

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        #Sezen Ünlü
        #Yargıtay
        #İzmir
        #kadın cinayeti
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