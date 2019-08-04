Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, herhangi bir işte çalışmayan ev kadınının, trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle hükmedilen "destekten yoksun kalma tazminatının" hesaplanmasında asgari ücretli olarak kabul edilmesinin doğru olduğuna hükmetti. Dairenin kararında, zararın hesaplanmasında dikkate alınan asgari ücretin, bir çalışmanın karşılığı değil, ekonomik değer taşıyan yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesinin karşılığı olduğu belirtildi.

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