Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Yargıtay’ın kararına konu olay 2013 yılında Manisa’da yaşandı. F.S. isimli kadın vücudunda meydana gelen cilt çatlaklarının giderilmesi için bir güzellik merkezine gitti. Burada kendisine dermo-roller uygulaması ve epilasyon amaçlı lazer tedavisi yapılması konusunda güzellik merkezi sorumlusu ile anlaştı. Anlaşma uyarınca F.S. bin 900 TL ödeme yaptı.

“BENİ KANDIRDI”

Bir süre sonra bakım süreci başladı. Ancak ikinci seans sonunda F.S.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Bu durum üzerine tedavi sürecini sonlandıran F.S. güzellik merkezi sorumlu hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, dinlenen F.S., “Beni kandırdı, bin 900 TL paramı hileyle uhdesine geçirdi” dedi.

SAVCILIK DAVA AÇTI

Soruşturmasını tamamlayan savcılık, güzellik merkezi sorumlusu hakkında “dolandırıcılık” suçlamasıyla dava açtı.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Dava Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, “şikayet yanıklarla ilgili ancak sanığın ücretle ilgili bir aldatması ya da haksız kazancı söz konusu değil” diyerek beraat kararı verdi. F.S. bu kararı temyiz etti.

YARGITAY ONADI

Yargıtay 15. Ceza Dairesi, F.S.’nin temyiz itirazını reddederek, yerel mahkemenin beraat kararını onadı. Böylece yerel mahkemenin beraat kararı onanmış oldu. Yargıtay’ın kararını doğru bulan hukukçular, “Bu olayda dolandırıcılık suçu değil, şartları varsa ancak dikkatsizlik tedbirsizlik nedeniyle oluşan taksirle yaralama suçu oluşur” dedi.