Ağır hasarlı olduğunu öğrenince...

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Yargıtay'ın kararına konu araç satışı 2015 yılında Konya'da gerçekleşti. M.K. isimli vatandaş beğendiği bir otomobili satıcının beyanına itibar ederek, aldı.

AĞIR HASARLI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Bir süre sonra arızalanan aracı bakıma götüren M.K. aracın 2011 yılına ait ağır hasar kaydı olduğunu öğrendi. Bu gelişme üzerine M.K., satış sözleşmesinin iptali ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesi, bu olmadığı takdirde ise aracın gerçek değeri ile satış bedeli arasındaki farkın kendisine ödenmesine karar verilmesi için dava açtı.

DAVA AÇTI

Dava Konya 2. Tüketici Mahkemesi'nde görüldü. Mahkemede dinlenen satıcı, araçta pert olma durumundan haberi ve sorumluluğu olmadığını, M.K.'nın aracın kontrollerini yaptırdığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

MAHKEME: “ALMADAN ARAŞTIRMALIYDIN”

Taraf beyanlarını alan Mahkeme, davanın reddine karar verdi. Yerel mahkeme kararında, "davacı basit araştırmalarla araç üzerindeki tamir işlemlerini öğrenerek uygun fiyatta anlaşabilirdi" denildi. Bu karar M.K. tarafından temyiz edildi.

YARGITAY BOZDU

Temyiz talebini görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, emsal bir karara imza attı. Yerel mahkemenin davanın reddi kararı bozuldu.

“ARAŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK”

M.K.'nın satın aldığı araçta pert kaydı olduğunu sonradan öğrendiği ve aracın ayıbını öğrenir öğrenmez de dava açtığı belirtilen kararda, alıcının, satın aldığı araçla ilgili olarak Trafik Şube Müdürlüğü'nce tutulan kayıtları, aracın sigorta kayıtlarını inceleme SMS atarak bilgi edinme yükümlülüğü olmadığı ifade edildi.

“TAZMİNAT İSTEMEKTE HAKLI”

Davacının aracı satın alırken mevcut ayıbı bilmediğine göre, aracı davalı akidinden alırken ayıplı olduğunu bilmeyerek daha yüksek meblağ ödediğinden aradaki farkı isteyebileceği vurgulandı. Kararda, “Satışa konu araç hukuki ayıplıdır. Satıcı ayıpların varlığını bilmese bile onlardan sorumludur. Davacı Borçlar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre, davalıdan tazminat istemekte haklıdır" denildi.

DAVA YENİDEN GÖRÜLECEK

Yargıtay'ın bu kararı sonrası yeniden görülecek davada mahkeme, M.K.'ya aracın gerçek değeri ile ödediği rakam arasında kalan miktarda tazminat ödenmesine hükmedecek.