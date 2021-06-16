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Türkiye'nin önemli tekstil markalarından Yargıcı'nın tek kontrolünün, çoğunluk hissedarı GB Retail Investment'a devri için Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunuldu.

Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan bilgiye göre başvuru 9 Haziran tarihinde yapıldı. GB Retail Investments Holding, Yargıcı'nın yüzde 75'ini 2011 yılında satın almıştı.

VAKKO ALACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Nisan ayında ise Vakko Holding, Yargıcı'yı bünyesine katmak üzere niyet mektubu imzaladığını açıklamıştı. Vakko'dan yapılan açıklamada firmanın markaları arasına Yargıcı’yı da ekleyerek kendi kategorisinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflediği ifade edilmişti.

Mayıs ayında ise Vakko bu satın alma için Rekabet Kurulu'na başvurmuştu. Rekabet Kurumu sitesinde yer alan bilgide başvurunun Yargıcı Konfeksiyon ihracat ve Ticaret Anonim. Şirketi'nin ve iştiraklerinin paylarının tamamının ve tam kontrolünün Vakko Holding Anonim şirketi tarafından GB Retail lnvestments Holding, Şefik Emir Yargıcı ve Seda Yargıcı Arbatlı'dan devralınması için yapıldığı belirtilmişti.

GB Retail Investment ve Yargıcı'nın yaptığı başvurunun ardından Vakko hisseleri bugün öğlen itibarıyla yüzde 5.6 değer kaybetti.

62 MAĞAZASI VAR

Kadın modası ve ev dekorasyonu alanında faaliyet gösteren Yargıcı'nın 62 mağazası bulunuyor. Yargıcı'nın temelleri 1978 yılında, Emir Yargıcı ve kardeşinin Osmanbey’de erkek gömleği üzerine açtıkları ilk mağaza ile atıldı. 1988 yılında Yargıcı mağazalarında ilk kez kadın koleksiyonu sunmaya başladı. 2001 yılından itibaren sadece kadın koleksiyonu tasarlamaya başlayan Yargıcı, aynı dönemde “Waterworks” adı altında ilk kozmetik koleksiyonunu müşterilerine sundu. 2015 yılında açılan Yargıcı Homeworks mağazası ile tüm mobilya ve ev aksesuar ürünleri tek bir çatı altında müşteriye sunmaya başladı.