Yargı dizisi son bölüm izleme linki yeni bölümün yayınlanmasının ardından araştırılıyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ali Bilgin'in oturduğu, senaryosunu Sema Ergenekon'un kaleme aldığı “Yargı”, her pazar Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. İşte Yargı 27. son bölüm tek parça izleme linki...

YARGI 27. BÖLÜM İZLE!

Yargı dizisinin 27. son bölümünü aşağıdaki linki kopyalayıp arama motoruna yapıştırarak izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/yargi/bolumler/yargi-son-bolum

YARGI DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yargı dizisi 27. Bölümde Ceylin, babasının acısına daha fazla dayanamıyor ve baygınlık geçiriyor!

Yargı'nın 3 Nisan Pazar günü yayınlanan 27. Bölümde Ilgaz, Ceylin'in bayılması ve karmaşaya dönen olayı çözmenin verdiği yıkımı yaşıyor!

Ailesi paramparça olan Ceylin, kendisine destek olmak istediğini düşündüğü Metin’i yeni ailesi olarak görür. Ancak bu sahte denge gün be gün yıkılmakta ve üzerindeki şeffaf örtü hızla, önlenemez bir şekilde açılmak üzeredir. Bu enkazın altından Ilgaz-Ceylin çifti başarıyla çıkabilecek midir?

Metin amirin ne şekilde olaya dahil olduğunu anlayamayan Eren’i hayatının en zor günleri beklemektedir. Bu noktada gün sonunda onu sürpriz bir iş birliği beklemektedir. Zafer cinayetinde her detayı bilen ve kimseye söylemeyerek bilmenin tadını sonuna kadar çıkaran Yekta’nın ise beklenmedik bir ziyaretçisi vardır.

Zamansız yaşadığı kayıplarla büyük bir yas sürecine giren Ceylin’in duygu durumu herkesi endişelenmektedir. Ilgaz Ceylin’in elini hiç olmadığı kadar sıkı tutup yeni bir yola çıkmaya hazırdır. Ancak ikisinin de ayaklarına takılı olan zincirlerin sesi yavaş yavaş duyulmaya başlamıştır...