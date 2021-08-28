İsviçre’nin uçan inekleri

İsviçre Alpleri'nin yüksek çayırlarında yaz tatillerinde otlanan inekler, cuma günü dağdan helikopterle indiklerinde, sağlıklı sürü arkadaşlarına kavuştular.

Yaralı olan inekler, deniz seviyesinin yaklaşık 1950 metre yüksekliğinden helikopterler ile alınarak Urnerboden bölgesine götürüldü.

Uçan ineklerin 1000 kişilik geride kalan arkadaşlarını ise zorlu bir yolculuk bekliyor.