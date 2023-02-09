Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

AA'nın haberine göre; depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaralı olarak kurtarılanlardan bazıları, Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na saat 23.15'te inen uçaktan sağlık ekipleri tarafından sedyelerle alınan yaralılar, tedavileri için ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.