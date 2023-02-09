Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi

Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Türkiye'nin 10 ilinde büyük bir yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerden yaralı kurtulan bazı vatandaşlar Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a getirildi

Giriş: 09.02.2023 - 00:26 | Güncelleme: ABONE OL
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi
Yaralı depremzedeleri taşıyan askeri uçak İstanbul'a indi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi.

AA'nın haberine göre; depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaralı olarak kurtarılanlardan bazıları, Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Atatürk Havalimanı'na saat 23.15'te inen uçaktan sağlık ekipleri tarafından sedyelerle alınan yaralılar, tedavileri için ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Kosova hükümet binasına Türk bayrağı yansıtıldı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da 6'sı çocuk 11 kişi enkazdan kurtarıldı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.