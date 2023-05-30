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Sürücünün yaralı bırakıp kaçtığı arkadaşlarından biri kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da, TIR'a arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti. Arkadaşları yaralı halde bırakıp kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünün yakalanması için polis çalışma başlattı

Giriş: 30.05.2023 - 15:55 | Güncelleme: ABONE OL
Yaralı bırakıp kaçtığı arkadaşlarından biri öldü
İHA

Afyonkarahisar'da, TIR'a arkadan çarpan ve büyük bir kısmı parçalanan otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişiden biri hastanede hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü aranıyor.

Feci kaza, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir otomobil, F.E. yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil hurdaya döndü.

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan Nuri Y. ve İbrahim B.'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan Nuri Y., kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralı İbrahim B.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazaya ilişkin görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis ekipleri, otomobili kullandığı ve kazanın ardından kaçtığı iddia edilen sürücü M.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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