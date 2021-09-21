Yaralı balıkçıla piknikçiler sahip çıktı

DHA

Erzurum'da av tüfeğiyle yaralandığı tahmin edilen ak balıkçıl, ovaya piknik yapmaya gelenlerin dikkatini çekti.

DHA'nın haberine göre Seda Eğilmez, yanına gittiği balıkçıl uçamayınca eline alıp kontrol etti.

Eğilmez, kanadından yaralı olduğunu gördüğü ak balıkçılı pikniği bırakıp, aracıyla şehir merkezine götürdü. Eğilmez, cep telefonuyla da Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verdi.

Bakımevinde görevli ekip, Eğilmez ile kent merkezi girişinde buluşup kuşu teslim aldı. Eğilmez'i duyarlı davranışından dolayı tebrik eden görevliler, kuşu tedavisi için bakımevine götürdü.

Balıkçılı görevlilere teslim eden Seda Eğilmez, "Arkadaşlarla pikniğe gittik. Yanımıza kadar gelen balıkçıl dikkatimi çekti. Yardıma ihtiyacı var gibiydi. Gidip yakaladım ve kanadının hemen altında yara olduğunu gördüm. Telefonla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bilgi verdim. Onlarla kent merkezi girişinde buluşup, kuşu teslim ettim. Umarım tez zamanda iyileşir ve tekrar doğadaki yerini alır" diye konuştu.