Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi’nde 18 Nisan tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde husumetlisi olan Yusuf P. ile karşılaşan Muhammed Ali Ç. (17), belindeki tabancayı çıkararak Yusuf P.’ye doğru ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olay anında alışveriş yapan Ekrem Gelturan (48) ve Mehmet Ali Yıldırım (48) silahtan çıkan kurşunla yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalçasından yaralanan Yıldırım ve çenesinden yaralanan Gelturan, hastaneye kaldırıldı. Muhammed Ali Ç. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
"MAĞDURUN TÜM HASTANE MASRAFINI KARŞILAMAK İSTİYORUM"
Muhammed Ali Ç. hakkında “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla yaralama” suçundan açılan dava bugün Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşma salonunda taraf avukatları ve tanıklar bulunurken tutuklu sanık Muhammed Ali Ç., SEGBİS ile katıldı. Müşteki Yusuf P. sanıktan şikayetçi olmazken şikayetçi olan tek kişi, çenesinden yaralanan Ekrem Gelturan oldu. Duruşmada söz alan tutuklu sanık pişman olduğunu ifade ederek Ekrem Gelturan’ın tüm hastane masrafını karşılamak istediğini söyledi. Tanık olarak dinlenen Mehmet Veysi Ç., "Muhammed benim ağabeyim olur. Yusuf P.’nin büyük ağabeyim Faruk ve kuzenimle husumeti vardı. 2020 yılında Yusuf P., ağabeyim Faruk'u bıçakladı. Konunun adliyeye intikal edip etmediğini bilmiyorum. Olay tarihinde Muhammed abimle fırına ekmek almaya gittik. Orada Yusuf, ağabeyim Muhammed’i tehdit etti. Yusuf; Muhammed’e, ‘Ağabeyini vurdum seni de vururum, ayağını denk al’ dedi. Ağabeyimin üstüne yürüyerek elini beline götürdü. Ben Yusuf'un belinde silahı gördüm. Muhammed abimin yanında da silah vardı ancak bir şey yapmadı. Ben korktuğum için abim beni eve götürdü. Bundan sonraki olaylar hakkında bir bilgim yoktur.” dedi.
ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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