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ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbank'a yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, net serveti 26 milyar dolar olarak bilinen Rus oligark Vladimir Potanin'e yaptırım uyguladı.

Giriş: 15.12.2022 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
YAPTIRIM! ABD'den Rus oligark Potanin ve Rosbank'a yaptırım
AA / HABERTURK.COM

ABD yönetimi, Rusya'nın en zengin adamlarından biri olan Vladimir Potanin ile Rus ticaret bankası Rosbank'a yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Vladimir Potanin ile Potanin'in bu yılın başlarında satın aldığı Rusya merkezli ticari bir banka olan Rosbank'ın yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Rusya'nın finansal hizmetler sektörüyle ilgili 18 kuruluş ile Rus hükümetine bağlı 40'dan fazla kişiye de yaptırım uyguladığı aktarıldı.

Hazinenin açıklamasında, söz konusu yaptırımların ABD hükümetinin Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşı finanse etme kabiliyetini daha da sınırlama çabasının bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "Daha fazla büyük Rus bankalarına yaptırım uygulayarak, Rusya'nın küresel piyasalardan izolasyonunu derinleştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP

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