Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; “Bol kahkaha, sıfır küfür” sloganı ile yola çıkan ve çekimleri Mardin’de yapılan “Muhteşem Üçlü” filmi 11 Ekim’de vizyona giriyor.

Filmde, insan ilişkilerinin yozlaşmadığı birbirlerine bağlı insanların bir arada oturduğu fakir bir mahallede yaşananlar komedi olarak beyazperdeye aktarılıyor.

Yapımcılığını, Ömer Kaya’nın, yönetmenliğini ise Mahmut Kaptan’ın yaptığı “Muhteşem Üçlü” filminin başrollerini Kemal Uçar, Deniz Gürzümar, Burak Alkaş, Aybike Turan, Bengi İdil Uras, Kemal Zeydan ve Yavuz Topoyan paylaşıyor.

Filmin yapımcısı Ömer Kaya, küfür olmadan da insanları güldürmenin mümkün olduğunu belirterek, “Gişe kaygısı gütmeden küfürsüz de komedi yapılabileceğini kanıtladık. Bol kahkaha, sıfır küfür” dedi.