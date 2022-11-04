Kampanyanın başlangıç tarihi itibarıyla Ek Ödül Taahhütnamesi imzalayan müşteriler, ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ayın ilk günü başlayacak ve üç ay devam edecek şekilde 0 faizle 2.000 TL’ye kadar esnek hesap limitinden faydalanabileceklerdir. Kampanyadan faydalanılabilmesi için nakit promosyon ödemesi alınan ayın son gününe kadar esnek hesap sahibi olunması gerekmektedir.

Kredi kartı kampanyasından 20 Ocak 2022 – 31 Ekim 2022 arasında ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

Kampanyadan 1 Kasım 2022 tarihi itibariyle Yapı Kredi Bankası’ndan promosyon taahhüdü bulunan ve bir diğer SGK emekli aylığı getiren müşteriler yararlanamazlar.