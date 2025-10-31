Yapı Kredi'den 9 ayda 37.8 milyar TL net kâr

Yapı Kredi 3. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre banka, ülke ekonomisine 2,4 trilyon TL’yi aşan kaynak sağladı. Bankanın toplam nakdi kredi hacmi yıl başından bu yana yüzde 34 artışla 1,7 trilyon TL’ye yükseldi.

Bu dönemde aktif büyüklüğü yıllık yüzde 34 artışla 3,3 trilyon TL’ye ulaşan Yapı Kredi, toplam müşteri mevduatında ise yüzde 32 oranında artış kaydederek 1,8 trilyon TL seviyesine ulaştı. 30 Eylül 2025 itibarıyla öz kaynak kârlılığı yüzde 23,7, sermaye yeterlilik rasyosu (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri hariç) yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

"ÇITAYI YÜKSELTEN İŞLERE İMZA ATTIK"

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, 2025'in ilk dokuz ayında bankanın uluslararası piyasalardaki başarısını şu sözlerle vurguladı:

"Güçlü sermaye yapımızı ve finansal disiplinimizi küresel yatırımcılara başarıyla taşıdık. Bu dönemde, yaklaşık üç katı talep gören 600 milyon dolarlık AT1 tahvil ihracımızla, dünyada ihraç tutarı tamamlanmadan önce artırılan ilk Amerikan doları cinsi AT1 işlemini gerçekleştirerek bir ilke imza attık. Ayrıca, tarihimizin en yüksek katılımlı sendikasyon kredisi olan 1,2 milyar dolarlık finansmanı hayata geçirdik. Finansman kaynaklarımızı daha da çeşitlendirmek amacıyla Mart ayında 500 milyon dolarlık eurobond ihracı ve Haziran'da 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı nakit akışı işlemini de tamamladık. Bu işlemler, uluslararası piyasalardaki güvenilir konumumuzun ve yatırımcıların bize olan inancının somut bir göstergesi oldu."

Girişimcilik ve inovasyonu Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesinin anahtarı olarak gördüklerini belirten Erün, "Yapı Kredi FRWRD çatısı altında, girişimcilerimize büyüme fırsatları yaratıyoruz. Yılın ilk dokuz ayında 70'ten fazla girişimle çalıştık, 17 girişimle 18 farklı iş birliği ve konsept kanıtlama (PoC) projesini hayata geçirdik. Ayrıca, GITEX GLOBAL 2025 Dubai'de girişimcilerimize dünyanın önde gelen yatırımcılarıyla bir araya gelme fırsatı sunduk. Amacımız, Türkiye'deki yenilikçi fikirleri küresel arenaya taşıyarak, ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak" dedi. Yapı Kredi'nin dijitalleşme stratejisinin ticaret dünyasının dönüşümünde de belirleyici olduğunu ifade eden Erün, "Firmalarımızın rekabet gücünü artırmak için dijital çözümler geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Temmuz ayında hayata geçirdiğimiz Yapı Kredi BANKO ile firmalara hızlı, esnek ve güvenli bir dijital ticaret deneyimi sunuyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yaptığımız entegrasyon sayesinde ise müşteri verilerini anlık olarak işliyor ve kredi başvuru süreçlerini önemli ölçüde kısaltıyoruz. Bu dijital atılımlarımızın sonucu olarak, 2025'in ilk dokuz ayında yaklaşık 80 bin yeni işletmeyi Yapı Kredi ailesine kattık" açıklamasını yaptı.

ÇEVRESEL VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN PROJELER Yalnızca ekonomik büyüme değil, çevresel ve toplumsal dönüşüm için de yüksek bir sorumlulukla çalıştıklarını vurgulayan Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden tasarlıyor, etkimizi uzun vadeye yaymak için çalışıyoruz. Dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan TIME dergisi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025' listesine Türkiye'den giren tek banka olmanın haklı gururunu taşıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı için hayata geçirdiğimiz Yarınlara Kartopu projemizle 0-6 yaş grubu çocukların gelişimine destek oluyoruz. Şimdiye kadar 450 bin haneye ulaşarak, bu yaş grubundaki çocuklarımıza ve ailelerine gelişim programı sunduk. Koç Holding'in küresel liderliği doğrultusunda yürüttüğümüz 'Teknolojide Fırsat Eşitliği' projemizle bugüne kadar 80 bin genç kadına ücretsiz teknoloji eğitimi sağladık. Sürdürülebilirlik adına çok önemli bir platform olan Sürdürülebilir Tercih Programı (Step) ile de 1,5 milyon üyeye ulaşarak, her geçen gün daha da artan farkındalık ve çevresel fayda sağlıyoruz. Ülkemize ve toplumumuza katkı sunmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Yapı Kredi’nin 30 Eylül 2025 Tarihli Konsolide Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler: Toplam aktifler: 3,3 trilyon TL Temel bankacılık gelirleri: 133,8 milyar TL Toplam nakdi krediler: 1,7 trilyon TL Net grup kârı: 37,8 milyar TL Toplam müşteri mevduatı: 1,8 trilyon TL