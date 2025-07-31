Yapı Kredi'den 6 ayda 22.75 milyar TL net kâr

Yapı Kredi 2. çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Buna göre bankanın toplam nakdi kredi hacmi yüzde 22’lik artışla 1.5 trilyon liraya yükseltti. Yapı Kredi'nin aktif büyüklüğü ise 3 trilyon lira olurken toplam müşteri mevduat hacmi yüzde 21 artışla 1,6 trilyon liraya ulaştı.

Yapı Kredi'nin ilk yarıdaki net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 22,75 milyar liraya çıktı.

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Bankanın öz kaynak kârlılığı yüzde 22,4 seviyesinde olurken, konsolide sermaye yeterlilik rasyosu da (yasal düzenlemelerin olumlu etkileri dışarıda bırakıldığında) yüzde 13,1 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yarısında Sürdürülebilir Finans Çerçevesi kapsamında kullandırılmak üzere sağladıkları 1,2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik sendikasyon kredisinin, hem Türkiye ekonomisine hem de Yapı Kredi’ye duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmelerde bulundu: “Finans sektörü yalnızca ekonomik büyümenin değil, çevresel ve toplumsal dönüşümün de taşıyıcı gücü. Tüm süreçlerimizi sürdürülebilirlik ilkeleriyle yeniden tasarlıyor, etkimizi uzun vadeye yaymak için çalışıyoruz. Bu kapsamda sağladığımız 1,2 milyar dolarlık sendikasyon kredisi, tarihimizdeki en yüksek katılımcı sayısına sahip işlem olarak, uluslararası arenada Bankamıza ve ülkemize duyulan güvenin altını bir kez daha çizdi. Bunun yanı sıra Haziran ayında 5 farklı yatırımcı ile 5 ile 7 yıl vadeler arasında gerçekleştirdiğimiz 710 milyon dolarlık havale akımlarına dayalı gelecekteki nakit akışı işlemi ile Türkiye ekonomisini desteklemeye devam ettik.”

Yapı Kredi’nin, dünyanın en prestijli yayınlarından biri olan TIME dergisi tarafından hazırlanan “Dünyanın En Sürdürülebilir Şirketleri 2025” listesine Türkiye’den giren tek banka olduğunu da vurgulayan Erün sözlerine şöyle devam etti: “Saygın kurumların listelerinde yer almamız, sürdürülebilirlik alanında attığımız sağlam adımların uluslararası düzeyde de karşılık bulduğunu bizlere gösteriyor.” 10 MÜŞTERİDEN 9'U DİJİTAL KANALLARI KULLANIYOR Sayıları 17 milyona ulaşan müşterilerine yenilikçi çözümlerle bütünsel bir bankacılık deneyimi sunduklarını belirten Erün: “Her 10 müşterimizden 9’u, bankacılık işlemlerini 1.000’in üzerindeki farklı işlemi kapsayan dijital kanallarımız aracılığıyla kolayca ve güvenle gerçekleştiriyor. Ayrıca, ‘Benim Dünyam’ menüsü, her müşterinin finansal ve finans dışı ihtiyaçlarına göre şekillenen daha kişisel bir bankacılık deneyimi sunuyor” dedi.