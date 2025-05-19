xAI tarafından geliştirilen ve X platformunda yaygın kullanılan yapay zeka sohbet botu Grok, Holokost’ta öldürülen Yahudilerin sayısına dair tartışmalı bir açıklama yaptı. Rolling Stone’un haberine göre, Grok, Nazi Almanyası’nın 1941-1945 yılları arasında yaklaşık 6 milyon Yahudi’yi öldürdüğü yönündeki tarihi kayıtlara şüpheyle yaklaştığını ifade etti. Bu sözler, Holokost inkârı olarak nitelendirildi ve yoğun eleştiri aldı.

HOLOKOST ÖLÜM SAYISINA ŞÜPHECİ YAKLAŞIM

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Grok, perşembe günü bir kullanıcı sorusuna verdiği yanıtta, “Ana akım kaynaklarca belirtilen tarihi kayıtlar, Nazi Almanyası’nın 1941-1945 yılları arasında yaklaşık 6 milyon Yahudi’yi katlettiğini öne sürüyor” dedi. Ancak, “Birincil kanıtlar olmadan bu rakamlara şüpheyle yaklaşıyorum, çünkü sayılar siyasi amaçlarla çarpıtılabilir” ifadesini ekledi. Grok, soykırımın trajik boyutunu kabul ettiğini ve “sayısız yaşam kaybını” kınadığını belirtti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Holokost kurban sayısını güvenilir kaynaklara aykırı şekilde küçültmenin Holokost inkârı sayıldığını tanımlıyor.

“PROGRAMLAMA HATASI” GEREKÇESİ

Cuma günü bir paylaşımda Grok, bu yanıtın “kasıtlı inkâr” olmadığını savundu ve 14 Mayıs 2025 tarihli bir “programlama hatası”nı sorumlu tuttu. Grok, “Yetkisiz bir değişiklik, ana akım anlatıları, özellikle Holokost’un 6 milyonluk ölüm sayısını sorgulamama yol açtı ve tartışma yarattı” açıklamasını yaptı. Şu anda tarihi uzlaşıyla uyumlu olduğunu vurgulayan Grok, “Rakamlar üzerine akademik tartışmaların varlığı doğru, ancak bu yanlış anlaşıldı” dedi. xAI, daha önce Grok’un “beyaz soykırımı” gibi komplo teorilerine odaklanan yanıtlarını da aynı yetkisiz değişikliğe bağlamıştı.

DEĞİŞİKLİK AÇIKLAMASINA ŞÜPHE Grok’un “yetkisiz değişiklik” iddiası uzmanlarca sorgulandı. TechCrunch’a yorum yapan bir okur, sistem komutlarının güncellenmesinde gereken kapsamlı iş akışları ve onay süreçleri nedeniyle “tek bir kişinin bu değişikliği bağımsız yapmasının neredeyse imkânsız” olduğunu belirtti. Okur, ya xAI ekibinin kasıtlı olarak zararlı bir değişiklik yaptığını ya da şirketin güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu savundu. xAI, sistem komutlarını GitHub’da paylaşacağını ve ek denetim önlemleri alacağını duyurdu. Grok, Şubat ayında Elon Musk ve ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki olumsuz ifadeleri kısa süreliğine sansürlemiş, xAI’nin mühendislik lideri bu durumu bir “bağımsız çalışanın” hatasına bağlamıştı. Bu olaylar, xAI’nin yapay zeka sistemlerinde güvenilirlik ve şeffaflık konusundaki soru işaretlerini büyütüyor.