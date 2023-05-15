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Yapay zeka en çok bu meslekleri etkileyecek! ChatGPT kurucusu OpenAI açıkladı!

Yapay zeka en çok bu meslekleri etkileyecek! ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI açıkladı!

ChatGPT'nin yaratıcısı firma OpenAI tarafından yayımlanan rapora göre yapay zeka dünyanın büyük bir kısmını derinden etkileyecek. Rapora göre yapay zekanın etkileyeceği meslek grupları çoğunlukta ancak etkilemeyeceği mesleklerde var. İşte, yapay zekanın en çok etkileyeceği meslekler...

Giriş: 15.05.2023 - 20:13 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Son dönemlerde en önemli teknolojilerden birisi olan yapay zeka, özellikle ABD merkezli OpenAI şirtketi tarafından geliştirilen ChatGPT sayesinde büyük beğeni ve ilgi topladı. ChatGPT'nin geçtiğimiz aylarda piyasaya sürülen üst modeli için birçok kullanıcı insan seviyesinde performans gösterdiğini söylüyor. Peki, yapay zeka hangi meslekleri dönüştürecek?

  • CHATGPT KURUCUSU AÇIKLADI: İŞTE EN ÇOK ETKİLENECEK MESLEKLER

    ChatGPT yaratıcı OpenAI, OpenResearch ve Pensilvanya Üniversitesi araştırmacıları yapay zekanın en çok etkileyeceği mesleklere dair bir rapor hazırladı. Uzmanlara göre bu teknoloji henüz gelişme aşamasında ancak hızlı gelişim teknolojinin şimdiden çok sayıda farklı alanda etkin bir şekilde kullanılmasını sağladı. Günümüzde yapay zekanı başarılı bir CEO olarak hizmet gösterdiği şirketler de vari mühendis olarak kullanıldığı endüstriler de.

  • EN ÇOK YÜKSEK KAZANÇLI MESLEKLERİN ETKİLENECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

    Son dönemlerde yapay zeka ile ilgili en çok tartışılan konulardan birisi ise "İnsanın yerini alabilir mi?" Bu soruya birçok kişi "evet" cevabını veriyor. Pensilvanya Üniversitesinde yapılan araştırmaya göre, yapay zekanın yüksek kazançlı meslekleri etkileme ihtimali daha fazla. 

  • BAZI MESLEKLER ETKİLENMEYEBİLİR

    Diploma sahibi olma zorunluluğu olmayan meslekler yapay zeka karşısında varlığını sürdürmeye devam edebilir. Öte yandan bilimsel ve eleştirel düşünce yetileri gerektiren meslekler de yapay zekadan etkilenmeyebilir. 

  • BAZI MESLEK GRUPLARINDA İNSANA İHTİYAÇ KALMAYABİLİR

    Ancak bilgiyasar ve teknoloji alanındaki tüm meslekler gelecekte varlığını sürdürebilmek için yapay zeka ile beraber çalışmak zorunda kalabilir.  Yapay zekanın birçok mesleğe yardımcı olacağı düşünülüyor, fakat bazı meslek gruplarını önemli derecede dönüştürerek insan gücünü azaltacak.

    Sonuç olarak OpenAI araştırmasına göre, bir mesleğin yapay zekadan etkilenmesi için o meslek ile uğraşan insanların görev süresinde en az yüzde 50 oranında bir azalma olması gerekiyor. Bu tanıma göre bazı meslekler, yapay zekadan tamamen etkilenecek, bazıları ise daha az etkilenecek

    Kaynak: NDTV

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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