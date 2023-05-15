BAZI MESLEK GRUPLARINDA İNSANA İHTİYAÇ KALMAYABİLİR

Ancak bilgiyasar ve teknoloji alanındaki tüm meslekler gelecekte varlığını sürdürebilmek için yapay zeka ile beraber çalışmak zorunda kalabilir. Yapay zekanın birçok mesleğe yardımcı olacağı düşünülüyor, fakat bazı meslek gruplarını önemli derecede dönüştürerek insan gücünü azaltacak.

Sonuç olarak OpenAI araştırmasına göre, bir mesleğin yapay zekadan etkilenmesi için o meslek ile uğraşan insanların görev süresinde en az yüzde 50 oranında bir azalma olması gerekiyor. Bu tanıma göre bazı meslekler, yapay zekadan tamamen etkilenecek, bazıları ise daha az etkilenecek

Kaynak: NDTV