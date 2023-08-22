Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
Son dakika... Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cansız bedeni bulundu.
Yunanistan'da yangınların devam ettiği Meriç Bölgesi'ndeki ormanlık alanda 18 kişinin cansız bedeni bulundu.
Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde de devam ederken Dedeağaç'taki yangın nedeniyle kentteki üniversite hastanesi tahliye edildi.
Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta çıkan yangın, bölgede etkili olan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 4'üncü gününde de kontrol altına alınamadı.
Yangının Dedeağaç Üniversitesi Hastanesi bahçesine yaklaşması üzerine, hastaların bir kısmı ambulanslarla yakın illerdeki hastanelere nakledildi. Aralarında yoğun bakım ünitesinde tedavi edilen yaklaşık 30 kişinin de bulunduğu bazı hastalar ise Dedeağaç Limanı'nda kurulan çadırlara ve feribota aktarıldı.
Tahliyenin ardından hastaneden, oksijen tüplerinden kaynaklandığı değerlendirilen patlama sesleri geldi.
Dedeağaç'ta yaklaşık 130 kişilik huzurevi de yangının yaklaşması üzerine tedbiren boşaltıldı.
Dedeağaç ve Meriç bölgesinde çok sayıda ev ve bina yandı, tarım alanları hasar gördü.
Çok sayıda yerleşim birimi de güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Spor salonu gibi kamu alanları, tahliye edilenler için açıldı.
ASPROPIRGOS'TA YANGIN
Atina'nın kuzeybatısındaki Aspropirgos'ta da yangın çıktı. Üç noktada çıkan yangın nedeniyle Kineta-Ano Liosia tren seferleri durduruldu.
Aspropirgos'taki bazı yerleşim birimleri de tahliye edildi.
RODOP'TAKİ YANGIN YERLEŞİM BİRİMLERİNDEN UZAKLAŞTI
Gümülcine ve köylerinin içinde bulunduğu Batı Trakya'nın Rodop ilinde, Türklerin de çoğunlukta bulunduğu köyleri dün etkisi altına alan yangın, bugün dağlık alana doğru yöneldi.
Köylerde çok sayıda ev ve araç yandı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.