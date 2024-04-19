Yangını söndürürken kalp krizi geçirdi!

Otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizinden öldü
Kütahya'da 76 yaşındaki Osman Çubuk, aracında çıkan yangını söndürmeye çalışırken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Osman Çubuk (76), otomobilinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken, kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
BİR ANDA YERE YIĞILDI
DHA'nın haberine göre Tunçbilek beldesi Gürağaç Mahallesi’nde oturan Osman Çubuk’un otomobili, motor kısmından alev aldı.
Aracı durduran Çubuk, itfaiye ekiplerine haber verdikten sonra yanındaki eşiyle birlikte yangına müdahale ederken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.
İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Sağlık ekipleri Osman Çubuk’un kalp krizi geçirdiğini ve yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcılık incelemesinin ardından Osman Çubuk’un cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.