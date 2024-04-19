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        Haberler Gündem 3. Sayfa Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı - Son haberler

        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!

        Burdur'da, alkollü bir işletmede çalışan E.C. ile müşteri U.G. arasında tartışma çıktı. İş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G.'yi kafasına silahla vurup darp etti. Başka bir işletmeye kaçan U.G.'yi takip eden E.C., U.G.'nin girdiği işletmeye ateş açtı. İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:04
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        Müşteriyi silahla dövdü! Araçla takip edip rastgele ateş açtı!
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        Burdur'da, Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı.

        ÖNCE SİLAHLA DARP ETTİ

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G.'yi kafasına silahla vurarak darp etti.

        ARAÇLA İZLEYİP ATEŞ AÇTI

        AA'da yer alan habere göre U.G., arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C. rastgele U.G.'nin girdiği işletmeye ateş açtı. İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı.

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        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Zanlı E.C. ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silahıyla yakaladı.

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        #Burdur
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