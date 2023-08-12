Yangın sonrası Hawaii'de her yer küle döndü: Can kaybı 80'e yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında can kaybı sayısı 80'e yükseldi.
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Yetkililer, söz konusu iki adada süren yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 80'e çıktığını, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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Salı günü başlayan yangınlar sebebiyle yaklaşık 1700 binanın yıkıldığı belirtilen bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.
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İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.
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Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti.
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Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.
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ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.
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MAUİ 'FELAKET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ
ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etti. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.
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Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtti.
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150 YILLIK BANYAN AĞACI DA KÜL OLDU
Yangından, Hawaii halkı için oldukça önemli sayılan ve turistlerin ilgisini çeken 150 yıllık ağaç da zarar gördü.
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8 Ağustos 2023 Salı günü başlayan yıkıcı orman yangını nedeniyle 150 yıllık ağaç da kül oldu.
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* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.
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