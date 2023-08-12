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        Haberler Dünya Son dakika: Yangın sonrası Hawaii'de her yer küle döndü: Can kaybı 80'e yükseldi

        Yangın sonrası Hawaii'de her yer küle döndü: Can kaybı 80'e yükseldi

        ABD'nin Hawaii eyaletindeki Büyük Ada ve Maui Adası'nda devam eden 6 yangında can kaybı sayısı 80'e yükseldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.08.2023 - 09:48
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        • 1

          Yetkililer, söz konusu iki adada süren yangınlarda yaşamını yitirenlerin sayısının 80'e çıktığını, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

        • 2

          Salı günü başlayan yangınlar sebebiyle yaklaşık 1700 binanın yıkıldığı belirtilen bölgeden binlerce kişi tahliye edildi.

        • 3

          İptal edilen uçuşlar nedeniyle 2 bin yolcu, Maui Uluslararası Havalimanı'nda mahsur kaldı.

        • 4

          Yetkililer, 4 bin kişinin Honolulu Kongre Merkezi'ne sığındığını ifade etti.

        • 5

          Hawaii Valisi Josh Green, dün yaptığı açıklamada, ilk belirlemelerden sonra yanan binalarda yapılacak incelemenin ardından can kaybının "ciddi ölçüde" artacağını kaydetmişti.

        • 6

          ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, "Dualarımız sevdiklerini kaybeden ailelerle" ifadesiyle yangında yaşamını yitirenlerin ailelerine taziyelerini iletmişti.

        • 7

          MAUİ 'FELAKET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

          ABD Başkanı Biden, Maui Adası'nı yangın dolayısıyla "felaket bölgesi" ilan etti. Böylece adaya federal düzeyde yardımın önü açıldı.

        • 8

          Biden, yangınlardan etkilenenlerin zararlarının tazmin edileceğini belirtti.

        • 9

          150 YILLIK BANYAN AĞACI DA KÜL OLDU

          Yangından, Hawaii halkı için oldukça önemli sayılan ve turistlerin ilgisini çeken 150 yıllık ağaç da zarar gördü.

        • 10

          8 Ağustos 2023 Salı günü başlayan yıkıcı orman yangını nedeniyle 150 yıllık ağaç da kül oldu.

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          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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