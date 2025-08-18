Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Yangın çıkarıp polise saldırdı | Son dakika haberleri

        Yangın çıkarıp polise saldırdı

        Arnavutköy'de yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, şüpheli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, yangını aynı kişinin çıkardığı iddia edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2025 - 19:51 Güncelleme: 18.08.2025 - 20:05
        DHA'nın haberine göre; olay saat 16.00 sıralarında Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Yol kenarındaki otluk alanda yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, ismi öğrenilemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. İtfaiyecileri engellemeye çalışan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangının, itfaiyecilere saldıran şüpheli tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

