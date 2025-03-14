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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Yandex Go, İzmir'de kullanıma sunuldu - Yandex Araç çağırma hizmetini İzmir'de kullanıma sundu - Teknoloji Haberleri

        Yandex Go, İzmir'de kullanıma sunuldu

        Yandex Türkiye, araç çağırma hizmeti Yandex Go'yu kartla ödeme seçeneğiyle İzmir'de kullanıma sunduğunu duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:48 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:49
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        Uber'e rakip İzmir'de kullanıma sunuldu
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Go'nun Türkiye'de Antalya'nın ardından kullanıma sunulduğu ikinci şehir, İzmir oldu. Hizmetten, Çeşme ve Foça gibi turistik bölgeler dahil İzmir genelinde faydalanılacak.

        Yandex Go, Türkiye'de faaliyet gösterdiği İzmir ve Antalya'da uygulama üzerinden nakitsiz ödeme hizmetini de hayata geçirdi. Kullanıcılar, herhangi bir komisyon ödemeden veya nakit kullanmaya gerek kalmadan, uygulamada yer alan kart ödemeleri seçeneği üzerinden yolculuklarının ücretini ödeyebiliyor.

        Yandex Go mobil uygulaması, iOS ve Android için Türkçe, İngilizce ve diğer birçok dilde ücretsiz olarak indirilebiliyor. Kullanıcılara gidecekleri yere göre önceden fiyat tahminleri sunan uygulama, coğrafi konum etkinleştirildikten sonra kullanıcının konumunu hızlı bir şekilde tanımlıyor ve en yakındaki uygun sürücüye bağlıyor. Ödemeler, nakit olarak da yapılabiliyor.

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        Yolculuğu sağlayan iş ortaklarıyla sürekli iletişim halinde olunması sayesinde yolcular, destek almak, soru sormak veya kayıp eşyaları için uygulama aracılığıyla müşteri destek ekibine ulaşabiliyor.

        Yandex Go, ek bir kalite kontrol yöntemi olarak, her yolculuğun puanlanmasına olanak tanıyor ve düşük puan alan sürücüler, belirli bir süre boyunca hizmete erişim hakkını kaybedebiliyor.

        ŞEHİRDEKİ TRAFİK SIKIŞIKLIĞINI HAFİFLETMEYE YARDIMCI OLUYOR

        Uygulama, haritalama, rota oluşturma ve navigasyonun yanı sıra akıllı araç çağırma sistemini de kullanıyor. Bu teknolojiler, sürücünün müşteri aramak için harcadığı zamanı azaltırken, yolculara da öngörülebilir ve şeffaf bir hizmet sunulmasını sağlıyor. Talepleri tek tek alan sürücüler, mevcut yolculuğu bitirmesinin ardından sonraki müşterisine geçebiliyor. Bu durum, araçla katedilen mesafenin düşürülmesini sağlayarak şehirdeki trafik sıkışıklığını hafifletmeye yardımcı oluyor.

        Yandex Go, doğrudan ulaşım hizmeti sunmuyor. Bunun yerine platform, yolculuk hizmeti sunmak için bağımsız sürücüler istihdam eden lisanslı yerel ulaşım şirketleriyle işbirliği yapıyor. Yandex Go, tüm müşterilerin güvenliğini sağlamak için yalnızca yasal olarak yetkilendirilmiş ulaşım sağlayıcılarının platforma katılmasına izin veriyor.

        "KUSURSUZ BİR DENEYİM SAĞLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Go Türkiye Ülke Müdürü Semih Altuğ, platformu İzmir ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Kent sakinlerine ve ziyaretçilere daha fazla kolaylık ve güvenilirlik sunarak, hizmetlerini Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Altuğ, önceliklerinin, yüksek kalite standartlarını koruyarak güvenli, konforlu ve uygun fiyatlı bir hizmet sunmaya devam etmek olduğunu aktardı.

        Altuğ, "İleri teknoloji ve güvenlik çözümlerinden yararlanarak hem yolcular hem de sürücüler için kusursuz bir deneyim sağlamak için çalışıyoruz. İzmir'de yaşayanların ve ziyaretçilerin Yandex Go'nun sunduğu kolaylık ve güvenilirliği kısa sürede takdir edeceklerine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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