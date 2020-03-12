12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyanın en etkileyici aktif yanardağlarından olan ve Guatemala'da Chimaltenango, Escuintla ile Sacatepéquez bölümlerinin sınırlarında yer alan Volcán de Fuego, her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.
İHA'nın haberine göre Türk gezgin çift Tansel Açıkalınlı ile eşi Damla Açıkalınlı da, eşsiz doğa olayını seyretmek için harekete geçti.
Her yıl onlarca ülke gezerek, dünyanın en ilginç bölgelerini keşfeden çift, Volcán de Fuego’yu izleyebilmek için 15 saatlik uçuş gerçekleştirdi.
ULAŞIM ATLARLA VE YAYA OLARAK SAĞLANIYOR
Guatemala’ya ulaşan çift, Volcán de Fuego’yu izleyebilmek için, en elverişli bölge olan Acatenango dağına tırmandı.
Dokuz kilometrelik yolu atlarla ve yaya olarak, bölgenin yerli rehberleriyle kat eden Türk çift, geceyi zirvede yer alan çadırlarda geçirerek eşsiz doğa olayına tanıklık etti. Çift, yanardağ patlamasının oluşturduğu görsel şöleni gece boyunca takip etti. Tansel Açıkalınlı, drone ile yanardağın patlama anlarını havadan da görüntüledi.
Ülkede 30’un üzerinde yanardağ bulunurken, sadece iki tanesi aktif. Volcán de Fuego’nun yanı sıra, Pacaya Dağı da turistlerin ilgisini çekiyor.
Deneyimlerini anlatan Tansel Açıkalınlı, “Volcán de Fuego, hayatımızda bizi en etkileyen deneyimdi. İspanyolca’da volkanın ateşi demek. Ateş bizi çok etkiledi. Gerçekten muhteşem bir görsel şölen var, 5-6 saat süren bir tırmanış var” dedi.
Eşsiz doğa olayına tanıklık eden Damla Açıkalınlı ise, “Bütün gece duyduğumuz sesler, patlamalar ve lavlar inanılmaz etkileyiciydi. Bayılarak tüm gece onları seyrettik. 5-6 saat at üzerinde tırmanmakta çok zor” diye konuştu.
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