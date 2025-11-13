Habertürk
        Haberler Magazin 'Yan Yana' filminin galası gerçekleşti

        'Yan Yana'da buluştular

        Senarist ve oyuncu olarak yer alan Feyyaz Yiğit ile usta oyuncu Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminin galası gerçekleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 09:00 Güncelleme: 13.11.2025 - 09:10
        'Yan Yana'da buluştular
        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 14 Kasım'da gösterime girecek olan, Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminin galası, gerçekleşti.

        Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın (NuLook Production), üstlendiği filmin görkemli galasına film ekibi tam kadro katıldı.

        Muzaffer Yıldırım, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Feyyaz Yiğit, Bige Önal, Mert Baykal ve Şevval Sam
        Muzaffer Yıldırım, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Feyyaz Yiğit, Bige Önal, Mert Baykal ve Şevval Sam

        Galaya gelenler arasında; Gupse Özay, Burcu Biricik, Derya Baykal, Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy - Cem Öget, Yağız Can Konyalı, Polat Yağcı, Sarp - Bengisu Apak, Jaklin Güner, Bedri Baykam, Pelin Akil, Esra Ruşan, Demet Şener, Ahu Yağtu, Deniz - Can Hakko, Melikşah Altuntaş, Eda - Ferhat Zamanpur, Cansu Tosun, Varol Yaşaroğlu, Cemal Can Canseven, Kıvanç Kılınç, Tamer Yılmaz, Ahmet Kürşat Öçalan, Baturay Özdemir, Arzu Kunt, Didem Bağrıaçık, Ferit - Ceyla Odman, Tanem Sivar - Edhem Dirvana ve Füsun Kuran gibi ünlü isimler yer aldı.

        Derya Şensoy ve sevgilisi Yağız Can Konyalı
        Derya Şensoy ve sevgilisi Yağız Can Konyalı
        Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı ‘Yan Yana’nın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

        Filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alırken onlara; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor.

        "MİMİKLERİ ETKİLİYORSA HOŞ OLMAZ"

        Filmi büyük bir merakla beklediğini söyleyen Pelin Akil, "Çok merak ediyorum inanılmaz bir kadro zaten. Bence uzun süre konuşulacak bir film geliyor" dedi. Estetikle ilgili gelen sorulara da yanıt veren oyuncu, "Estetik oyuncunun mimiklerini etkiliyorsa hoş olmaz bence gerçekçi de olmaz. Yaş almaya müdahale etmek için ufak dokunuşlar yapılabilir ama herkesin kendi isteği ve görüşü bu durum" ifadelerini kullandı.

        Pelin Akil
        Pelin Akil

        "OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

        Derya Baykal, da gecede duygusal anlar yaşadı. Filmin yönetmenliğini oğlu Mert Baykal'ın üstlendiğini belirten Derya Baykal, "Oğlum benim gururum. Çok güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum umarım seyirci de karşılığını verir" dedi.

        Derya Baykal
        Derya Baykal

        "Bir iş yapıyorsanız o kadronun güzel olması lazım yapımcı oyuncu set çalışanı... Her şey dört dörtlük olmalı" diyen Derya Baykal, sinemada ekip uyumunun önemine dikkat çekti. Hayatını kaybeden Muazzez Abacı için de duygularını dile getiren Baykal, "Eşsiz bir ses, eşsiz bir yorumcuydu. Çok üzgünüm ne yazık ki hastalığını atlatamadı. Böyle değerler çok gelmiyor artık. Gençler belki onun şarkılarını söylüyor ama o duruş o ses bir daha gelmez" dedi.

        "Oyunculuk kutsal mı?" sorusuna da samimi bir yanıt veren Derya Baykal, "Biz oyunculuk çok kutsal diye yetiştik büyüdük. Genç jenerasyon böyle düşünmek zorunda değil. Benim için kutsal ama onlar farklı düşünebilir saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin
        Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin

        "EMRE ÇOK İYİ BİR BABA"

        Galaya eşi Emre Yetkin ile birlikte katılan oyuncu Burcu Biricik, filmi merakla beklediğini belirterek "Feyyaz'ın işlerine bayılıyorum. Haluk Bilginer'i zaten konuşmaya gerek yok. Çok keyifle izleyeceğim bir film olacağını düşünüyorum" dedi. Özel hayatına dair samimi açıklamalarda da bulunan oyuncu, "Hayatımız çok güzel gidiyor. Emre ev işlerinde benden daha iyidir diyebilirim özellikle yemek konusunda... Çocuk konusunda da çok iyi hakkını yiyemem. Emre çok iyi bir baba" sözleriyle eşine övgüler yağdırdı.

