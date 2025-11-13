Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 14 Kasım'da gösterime girecek olan, Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana' filminin galası, gerçekleşti.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım'ın (NuLook Production), üstlendiği filmin görkemli galasına film ekibi tam kadro katıldı.

Muzaffer Yıldırım, Haluk Bilginer, Hatice Aslan, Feyyaz Yiğit, Bige Önal, Mert Baykal ve Şevval Sam

Galaya gelenler arasında; Gupse Özay, Burcu Biricik, Derya Baykal, Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy - Cem Öget, Yağız Can Konyalı, Polat Yağcı, Sarp - Bengisu Apak, Jaklin Güner, Bedri Baykam, Pelin Akil, Esra Ruşan, Demet Şener, Ahu Yağtu, Deniz - Can Hakko, Melikşah Altuntaş, Eda - Ferhat Zamanpur, Cansu Tosun, Varol Yaşaroğlu, Cemal Can Canseven, Kıvanç Kılınç, Tamer Yılmaz, Ahmet Kürşat Öçalan, Baturay Özdemir, Arzu Kunt, Didem Bağrıaçık, Ferit - Ceyla Odman, Tanem Sivar - Edhem Dirvana ve Füsun Kuran gibi ünlü isimler yer aldı.

Derya Şensoy ve sevgilisi Yağız Can Konyalı

Fransız yapımından uyarlama senaryosunu Aziz Kedi, Feyyaz Yiğit ve Mert Baykal’ın birlikte kaleme aldığı ‘Yan Yana’nın yönetmen koltuğunda Mert Baykal oturuyor.

Filmin başrollerinde Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit yer alırken onlara; Hatice Aslan, Bige Önal ve Şevval Sam eşlik ediyor.

"MİMİKLERİ ETKİLİYORSA HOŞ OLMAZ"

Filmi büyük bir merakla beklediğini söyleyen Pelin Akil, "Çok merak ediyorum inanılmaz bir kadro zaten. Bence uzun süre konuşulacak bir film geliyor" dedi. Estetikle ilgili gelen sorulara da yanıt veren oyuncu, "Estetik oyuncunun mimiklerini etkiliyorsa hoş olmaz bence gerçekçi de olmaz. Yaş almaya müdahale etmek için ufak dokunuşlar yapılabilir ama herkesin kendi isteği ve görüşü bu durum" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Derya Baykal, da gecede duygusal anlar yaşadı. Filmin yönetmenliğini oğlu Mert Baykal'ın üstlendiğini belirten Derya Baykal, "Oğlum benim gururum. Çok güzel bir şey izleyeceğimizi düşünüyorum umarım seyirci de karşılığını verir" dedi.

Derya Baykal

"Bir iş yapıyorsanız o kadronun güzel olması lazım yapımcı oyuncu set çalışanı... Her şey dört dörtlük olmalı" diyen Derya Baykal, sinemada ekip uyumunun önemine dikkat çekti. Hayatını kaybeden Muazzez Abacı için de duygularını dile getiren Baykal, "Eşsiz bir ses, eşsiz bir yorumcuydu. Çok üzgünüm ne yazık ki hastalığını atlatamadı. Böyle değerler çok gelmiyor artık. Gençler belki onun şarkılarını söylüyor ama o duruş o ses bir daha gelmez" dedi.