"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti.

Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.