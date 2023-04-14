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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Bayrampaşa'da metrobüste "Yan baktın" tartışması 1 kişinin yaralanmasıyla bitti

"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!

İstanbul Bayrampaşa'da, metrobüste çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırgan Mustafa A.'nın yakalanması için çalışma başlatılırken, bıçakla göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi

Giriş: 14.04.2023 - 11:09 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul Bayrampaşa'da metrobüste
"Yan baktın" tartışmasıyla başladı! Metrobüste bıçaklama!
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DHA

İstanbul'da tüyleri diken diken eden olay, dün saat 14.00 sıralarında Bayrampaşa Maltepe durağında meydana geldi.

"YAN BAKMA" TARTIŞMASI KAVGAYA DÖNDÜ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre iki kişi arasında "yan bakma" tartışması kavgaya dönüştü. Metrobüsteki diğer yolcular araya girse de kavganın önüne geçemedi.

SALDIRGAN TESPİT EDİLDİ

Taraflardan biri bıçakla kavga ettiği kişiyi yaraladı. Polis güvenlik kamerasından yola çıkarak saldırganı tespit etti.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Mustafa A. adlı saldırganın yakalanması için çalışmalar sürerken göğsünden yaralanan 32 yaşındaki Bektaş Y.'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Yıldız'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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