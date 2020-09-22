Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir tersanede kaynak yapımı sırasında patlama gerçekleşti.

Patlamada yaralanan 6 kişiden 5'i ayakta tedavi edilirken, bir yaralı tersaneye ait ambulansla Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.