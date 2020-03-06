06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yalova Belediyesi’nde yaşanan zimmet ve yolsuzluk operasyonu sonrasında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman İçişleri Bakanlığı’nın kararı ile delillerin karartılması ihtimâli sebebiyle görevinden uzaklaştırılmıştı. Ardından başkanlık makamına AK Partili belediye meclis üyesi Nusret Karaalioğlu vekâlet etti.
İHA'nın haberine göre, bu süreçte yasalar gereğince Yalova Valisi Muammer Erol meclisten olağanüstü gündemle toplanarak meclis üyeleri arasından bir ismi başkan vekili olarak seçmelerini istedi. Bunun üzerine tek maddelik bir gündemle toplanan Yalova Belediye Meclisinde AK Parti grubundan Mustafa Tutuk, CHP’den ise Yavuz Bingöl başkan vekili olarak aday gösterildi.
3'ÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ
Yasa gereği kapalı zarf usulü ile yapılan oylamanın 1. ve 2. turlarından aranan 20 oya hiçbir aday ulaşamadı. Bunun üzerine 3. turda salt çoğunluğu alan adayın başkan vekili seçileceği belirtilerek oylama yapıldı. 30 meclis üyesinin 17’sinin oyunu alan AK Parti’nin adayı Mustafa Tokat başkan vekilliğine seçildi. CHP’nin adayı Yavuz Bingöl ise 13 oyda kaldı.
Böylece 2014 yılında CHP’ye geçen ve 2019 mahallî seçimlerinde de yeniden CHP’nin kazandığı Yalova Belediyesi 6 yıl aranın ardından yeniden AK Parti’ye geçmiş oldu.
Mecliste gerçekleşen seçimin ardından kürsüye gelen Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, “Yaşanan süreci hepiniz biliyorsunuz. İdarî yargının yürüttüğü bu soruşturma bizim açımızdan da üzüntü verici bir durumdur. Suçun varlığı, yokluğu hukuk konusudur. Umarım suç yoktur. Bahse konu arkadaşlar da bir an önce aklanırlar. Başkalarının zor günlerinin bizleri sevindirmeyeceğini beni ve arkadaşlarımız tanıyanlar bilirler. Sizlerin teveccühü neticesinde belediye başkan vekilliği her ne kadar tarafıma verilmiş olsa da, çalışarak, üreterek hep birlikte, parti gözetmeden, tüm meclis üyelerimizle birlikte süreci yönetmeye çalışmamız ve Yalova’mıza hizmet etmemiz gerektiği kanaatindeyim” dedi.
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