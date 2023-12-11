Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Yalova'da otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı: 1 ölü

        Yalova'da otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı: 1 ölü

        Yalova'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 02:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 02:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı: 1 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yalova'da yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil akaryakıt istasyonunun tabelasına çarptı. Sürücü Birkan Çelebiler (25), feci kazada yaşamını yitirdi.

        Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Yalova-İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Kocaeli istikametine seyir halinde olan Birkan Çelebiler idaresindeki otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan otomobil yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun fiyat listesi tabelasına çarparak durabildi.

        AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazayı görenler otomobilde sıkışan sürücünün yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilen sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise olası bir başka kaza ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemi aldı.

        KURTARILAMADI

        Hastanede tedavi altına alınan Birkan Çelebiler, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çelebiler, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'na defnedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #yalova
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Annesini öldürüp, babasına itiraf etti
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Gazze'de can kaybı 18 bine dayandı!
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa