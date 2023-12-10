Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişi öldü

        ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişi öldü

        ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 10.12.2023 - 13:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Yetkililer yaptığı açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

        • 2

          Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti.

        • 3

          Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

        • 4

          Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

        • 5

          PowerOutage sitesine göre, 9 Aralık gecesi, eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.

        • 6
        • 7

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "3 transfer yapılmazsa..."
        "3 transfer yapılmazsa..."
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Taksicinin şoke eden görüntüsü! Direksiyonu bıraktı uyuşturucu kullandı!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        İSKİ, 1 aylık artışı açıkladı! 30 günde baraj doluluk oranı ne kadar arttı?
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        "Tarihi farkı kaçırdı"
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        New York, Paris, Londra, Berlin... Binlerce kişi sokaklarda!
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        3 penaltı ve kırmızı iptali doğru mu?
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Annesi ve 2 yaşındaki Anıl ölmüştü! Sıcak gelişme!
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        Uyarılara rağmen yine aynı kaza! 5 kişi can verdi!
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        "Beşiktaş'ı da hakemi de TFF'yi de yendi"
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        En iyi film Oscar’ının en güçlü adayları
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Kusursuza yakın Fenerbahçe
        Habertürk Anasayfa