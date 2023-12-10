ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 6 kişi öldü
ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtınada 1'i çocuk 6 kişinin öldüğü ve 25 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Yetkililer yaptığı açıklamada, Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinin Montgomery County bölgesinde şiddetli fırtına nedeniyle 1'i çocuk, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
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Montgomery County'de yaralı 23 kişinin tedavi altında olduğunu aktaran yetkililer, eyaletin farklı bölgelerinde birçok ev ve işyerinin hasar gördüğünü ifade etti.
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Diğer yandan, Nashville Acil Durum Operasyon Merkezi, X'te yaptığı paylaşımda, şehir merkezinin kuzeyindeki bir mahallede fırtına nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
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Metropolitan Nashville Polis Departmanından yapılan açıklamada, söz konusu mahalleden yaralı 2 çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocukların hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.
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PowerOutage sitesine göre, 9 Aralık gecesi, eyaletteki şiddetli fırtınalar sebebiyle 80 binden fazla kişiye elektrik hizmeti verilemedi.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.