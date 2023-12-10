Son dakika haberi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Fatih'te, 30 Kasım'da yaşanan, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed Hassan Shekh Mohamud'nun karıştığı kazada yaralanan motosikletli kurye 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından tutuklanmayan Mohamud hakkında yurt dışı çıkış yasağı verilmişti.
Savcılığa sunulan adli trafik bilirkişisinin raporunda ise, ölen Göçer'in kusuru bulunmazken Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı aracın kusurlu olduğu belirtildi.
Yakalama kararının ardından Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un Ataşehir'deki adresine giden polis ekipleri, Mohammed Hassan Shekh Mohamud'u bulamamıştı.
Yapılan tespitler sonrası Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlenmişti.
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un karıştığı trafik kazası sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesi yapan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adli soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklendiğini belirten Tunç, sıfatı ne olursa olsun herkesin kanun karşısında eşit olduğunu, şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm sürecin titizlikle işletildiğini ve soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü kaydetti.
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