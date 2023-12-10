Gaziantep FK: 1 -Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor 3-1 kazandı.

TRABZONSPOR, GAZİANTEP'E HİÇ KAYBETMEDİ

Gaziantep FK ile Trabzonspor 16. kez birbirine rakip oldu. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 16 maçta, Trabzonspor 12 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 27 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.