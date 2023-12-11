Kırşehir'de damper yüksek gerilim hattına temas etti, kamyon sürücüsü öldü
Kırşehir'de taşıdığı çakılı boşalttığı esnada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapılan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti
Kırşehir'de kamyondan yük indirirken damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan sürücü hayatını kaybetti.
Üçler Irmak (25) Özbağ beldesinde kamyonundan çakıl boşalttığı sırada damperin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Irmak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.