Beşiktaş'ın kabus sezonu!

2023-2024 sezonuna Şenol Güneş yönetiminde başlayan "Kara Kartal" yaklaşık 5 aylık süreçte teknik direktör değişimlerinin yanı sıra yönetimde de sıkıntılar yaşadı. Güneş'in istifasının ardından yardımcısı Burak Yılmaz ile yola devam eden siyah-beyazlılar, son olarak ise takımı efsane oyuncularından Rıza Çalımbay'a emanet etti.