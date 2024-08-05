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        Haberler Gündem Yalova'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı - Güncel haberler

        Yalova'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 05.08.2024 - 21:37
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        Yalova'da ormanlık alanda yangın çıktı
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        Armutlu ilçesine bağlı Hayriye köyü Sultaniye mezrasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

        Yangının karadan ulaşımın zor olduğu bir bölgede olması nedeniyle ekipler çalışmasını güçlükle sürdürdü. Üç yangın söndürme uçağı ve 4 helikopterle havadan, 76 araç ve 200 personelle karadan yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

        Ekiplerin bölgedeki söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

        Vali Hülya Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, şu an için tehlikenin atlatıldığını ve yangının kontrol altına alındığını bildirerek, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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