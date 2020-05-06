Yalova'da kumar oynanan evdeki 7 kişiye para cezası

AA

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Taşliman Mahallesinde bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.

Operasyonda, evde bulunan G.M, G.Y, Ö.T, T.D, M.Y, M.T ve A.İ. hakkında yasal işlem başlatan ekipler, salon kısmında bulunan oyun masası üzerindeki oyun malzemeleri ile paraya da el koydu.

Ekipler, kumar oynama ve sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle 7 kişiye toplam 29 bin 400 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca ikamet sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı.