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        Haberler Gündem Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı - Güncel haberler

        Yalova'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

        Yalova'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi ayağından vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 01:52 Güncelleme: 25.04.2025 - 01:52
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        İki grup arasında silahlı kavga
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        Olay, saat 22.00 sıralarında Rüstem Paşa Mahallesi Hürriyet Sokak’ta meydana geldi. 'Kafeler Sokağı' olarak bilinen sokakta iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda A.A. (20), yanında bulunan ruhsatsız tabancayla rastgele ateş açtı. S.A.A. (23) ayağına isabet eden mermiyle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı. Kalabalığı yatıştıran ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise ilk müdahalenin ardından S.A.A.’yı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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