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Elon Musk'ın birçok değişiklik ile neredeyse baştan aşağı yenilediği Twitter (X), yanıtları yalnızca doğrulanmış hesaplarla sınırlayan yeni bir kontrol sistemini hayata geçirdi.

"SPAM BOTLARINI ENGELLEYECEK"

Bu seçeneği işaretlemek için X'e ödeme yapan bir kullanıcı olmaya da gerek yok. X Premium için ödeme yapmayan kullanıcılar, doğrulanmamış kullanıcıların gönderilerine yanıt vermesine izin vermemeyi de seçebiliyorlar.

Özelliğin kullanıma sunulmasından saatler sonra Elon Musk, bir X gönderisinde bu yeni kontrol seçeneğinin spam botları engellemek için çok yardımcı olacağını açıkladı.

This should help a lot with spam bots https://t.co/OYgsYD6QUz — Elon Musk (@elonmusk) October 10, 2023

2020'DE İLK SINIRLAMALAR GELMİŞTİ

Twitter, yanıtları ilk olarak 2020'de "Takip ettiğiniz hesaplar" veya "Yalnızca bahsettiğiniz hesaplar" ile sınırlamak için kontrolü kullanıma sunmuştu. Ancak o zamanlar kullanıcılar bu ayarı yalnızca bir tweet göndermeden önce seçebiliyordu. 2021'de Twitter, kullanıcıların bir tweet yayınlandıktan sonra yanıtları kontrol etmesine izin vermek için özelliğin kapsamını genişletti. Kullanıcılar, yanıtlar kısıtlı olsa bile bir gönderiyi alıntılayabiliyor.

X, aboneliğin avantajlarından biri olarak konuşma ve aramada öncelikli sıralama sunarak doğrulanmış hesaplara zaten önem veriyor. Yanıtları yalnızca doğrulanmış hesaplarla sınırlamaya yönelik yeni kontrolle, X artık ücretli kullanıcıların daha fazla fark edilmesine izin veriyor.