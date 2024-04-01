Yalın, "Hayallerimin çok ötesinde"
Yalın, profesyonel müzik kariyerinin 20'nci yılını üçüncü kez Volkswagen Arena'da sevenleriyle birlikte kutladı
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Yalın, kendisine iletilen soruları yanıtladı. Basın mensuplarının; "20nci yıl konseptli konserlerin üçüncü konserindeyiz. İlk ikisi gibi bununda biletleri tükendi. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna Yalın; "Bana kıymet verdikleri için dinleyicilerime teşekkür ederim." dedi.
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"ŞARKILARIMI İÇİMDEKİ ÇOCUĞA SÖYLÜYORUM"
İstanbul konserleri sonrası Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Yalın; "Uzun zaman oldu gitmeyeli. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Keşke imkân olsa her yere gitsem. Çok özledim onları" dedi. 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye vereceği konser ile ilgili ve biletlerin ilk üç saatte 10 binin üzerinde satılması hakkında da konuşan Yalın; "Hayallerimde bu yoktu. Orada konser vermekte, böyle bir satış yapmak da hayallerimin çok çok ötesinde. Ekipten satış rakamları ile ilgili mesajlar geliyor. "Bu gerçek mi?" diyorum. Çok kısa sürede 10 bin rakamına ulaştık. Şimdi 20 bine gidiyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Her şeye çocuk yaşta hayal ederek başladım. İçimdeki çocuğa söylüyorum bütün şarkılarımı. İçimdeki çocuğun elinden tuttukları için hepsine teşekkür ediyorum." dedi.
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"SİZ BENİM EN GÜZEL İHTİMALİMSİNİZ"
20 yıllık kariyerinin kısa bir özetini anlatan videonun led ekranlara yansıtılmasıyla başlayan konsere Yalın, 'Ah Be Kardeşim' şarkısıyla giriş yaptı. Sahnede kendisini dinlenmeye gelen seyircilerle de sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yalın şunları söyledi: Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Ne hayal ettiysem, aklımdan ne geçirdiysem gerçekleştirdim. 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda konser vereceğiz. O konseri düşündükçe aklımı kaybedecek gibi oluyorum. Mevlana der ki; "Dünyada olabilecek her bir olay için misal aleminde sayısız ihtimal uyur. Siz ağzınızdan çıkardığınız sözlerle, o ihtimalleri uyandırırsınız. Güzel kelimeler söyleyin ki, güzel ihtimaller uyansın. İşte insanın kaderine müdahalesi, buradadır" diye... Siz benim en güzel ihtimalimsiniz. Hoşgeldiniz.
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5 BİN KİŞİLİK DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI
Yalın'a ekip arkadaşları bir de sürpriz hazırladı. 44 yaşına giren Yalın, doğum gününü kutlamak için sahneye gelen doğum günü pastasını, kendisini dinlemeye gelen misafirleri ile birlikte kesti. Seyircilerin; "İyi ki doğdun Yalın" sloganlarına karşı, "Yapmayın ağlarım. Yaş aldıkça daha çok duygusal oluyor insan. Herkes için sağlık ve bol bereket diliyorum. Çok teşekkür ederim" dedi. Sevilen şarkılarını sevenleriyle hep beraber seslendiren Yalın, muhteşem bir geceye imza attı.