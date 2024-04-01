Yalın, "Hayallerimin çok ötesinde"

"ŞARKILARIMI İÇİMDEKİ ÇOCUĞA SÖYLÜYORUM"

İstanbul konserleri sonrası Türkiye turnesine çıkmaya hazırlanan Yalın; "Uzun zaman oldu gitmeyeli. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Keşke imkân olsa her yere gitsem. Çok özledim onları" dedi. 31 Mayıs'ta Beşiktaş Stadyumu'nda 40 bin kişiye vereceği konser ile ilgili ve biletlerin ilk üç saatte 10 binin üzerinde satılması hakkında da konuşan Yalın; "Hayallerimde bu yoktu. Orada konser vermekte, böyle bir satış yapmak da hayallerimin çok çok ötesinde. Ekipten satış rakamları ile ilgili mesajlar geliyor. "Bu gerçek mi?" diyorum. Çok kısa sürede 10 bin rakamına ulaştık. Şimdi 20 bine gidiyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Her şeye çocuk yaşta hayal ederek başladım. İçimdeki çocuğa söylüyorum bütün şarkılarımı. İçimdeki çocuğun elinden tuttukları için hepsine teşekkür ediyorum." dedi.