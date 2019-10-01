Londra ve Paris tatilini tamamlayarak geçtiğimiz akşam İstanbul’a dönen Yalın, ekim ayında sürpriz bir turneyle sevenleriyle buluşacak. Başarılı müzisyen yoğun talep üzerine, 4 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 5 Ekim’de Bursa Açıkhava’da ve 12 Ekim’de Antalya Konyaaltı Açıkhava’da sahne alacak.

Bu yaz 2 kez Harbiye Açıkhava’da sahne alan Yalın, 3 ayrı şehirde vereceği açıkhava konserleri ile sezonu noktalayacak.