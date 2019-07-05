Şarkıcı Yalın, yeni single çalışması ‘Deme Bana Yokum’ ile bugün müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Yalın’a ait olan parçanın düzenlemesine Sabi Saltıel imza attı. ‘Deme Bana Yokum’un klip çekimleri Anıl Can yönetmenliğinde, Yeniköy’de bir yalıda gerçekleşti.

80’lerin disko tarzından ilham alınan klipte Yalın’ın giydiği tüm kostümler özel olarak tasarlandı. Çekimde Gambiyalı, Rus, Güney Koreli, Kazak, Portekizli ve Türk olmak üzere 6 farklı milletten 30 kişilik renkli oyuncu grubu Yalın'a eşlik etti.

Cast için de 80’ler modasına uygun kostümlerin hazırlandığı klipte, kıyafetinden gözlüğüne, ayakkabısından takısına kadar toplam 250 parça aksesuar kullanıldı. Klip bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.