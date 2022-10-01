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Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey kocaman oldu! Görenler "Aynı babası" dedi!

Yalı Çapkını'nın Orhan'ı Emre Altuğ'un oğlu Kuzey büyüdü! Görenler "Aynı babası" dedi!

Müzik kariyerinden çok kendisini oyunculuğa veren Emre Altuğ'un özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü ismin oğlu ise dikkatleri üzerine çekti. İşte Altuğ'un Çağla Şıkel ile olan evliliğinden doğan Kuzey'in son hali...

01.10.2022 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • 1990 yılından itibaren çeşitli albümler çıkaran Emre Altuğ, müzik kariyeri ve oyunculuk kariyerini başarıyla sürdürüyor. Ünlü ismin Çağla Şıkel'den olan evliliğinden oğlu Kuzey'in son hali ise magazin gündemine geldi.

  • 2008 yılında ünlü model Çağla Şikel ile evlenen Emre Altuğ'un bu evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki oğlu var.

  • 2009 yılında dünyaya gelen Kuzey ise babasına olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

  • Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un 2012 yılında dünyaya gelen oğulları Uzay ise Şıkel'e olan benzerliği ile dikkatleri üzerine çekti.

  • Evliliklerini sonlandırmalarına rağmen Emre Altuğ ve Çağla Şıkel sık sık çocukları ile birlikte olabilmek için bir araya geliyor.

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